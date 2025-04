Cristiano De André celebra il padre Faber al Lyrick. E poi spazio alla magia di Bolero e Carmina Burana

Due appuntamenti davvero da non perdere in Teatro Lyrick nell’ambito della stagione ’Tourné, promossa’ da Aucma e Mea Concerti.

Si comincia questa sera alle 21 con la tappa umbra per “De André canta De André nei teatri”, il tour di Cristiano De André (nella foto) che rende omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il progetto si arricchisce in questo tour di un nuovo tassello, dopo il successo di quattro album e vari tour sold out, dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio. In questa occasione Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere Luciano Luisi, alla batteria arriva Ivano Zanotti. Lo stesso Cistiano suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Domani alle 18 riflettori puntati su ue grandi classici della musica di tutti i tempi “Bolero/Carmina Burana” con Giacomo Loprieno che dirige i 200 musicisti dell’Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestra più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. L’’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità ed all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di celebri film. In 7 anni di attività vanta 600 i concerti in tutto il mondo.

Prevendite dei biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne