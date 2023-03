Cristiana Pegoraro suona per il presidente Mattarella Musica per “Le donne che fanno la differenza“

Con la sua musica porta nel mondo un messaggio di fiducia per le donne. E per lei arriva un nuova ribalta di prestigio assoluto. Cristiana Pegoraro ha infatti suonato per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella foto il concerto) in occasione della manifestazione “Donne che fanno la differenza. 35 anni del Premio Marisa Bellisario“ che si è svolta nell’Aula Magna dell’Università della Sapienza di Roma. La pianista di fama internazionale ha proposto la sua composizione “Sailing Away“ ispirata dalla poesia della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad ‘Saluterò di nuovo il sole’, un inno alla libertà e ai diritti delle donne iraniane, e non solo. L’evento, condotto in staffetta da Maria Latella e Monica Mosca, ha celebrato i ‘primi’ 35 anni del Premio istituito dalla Fondazione Marisa Bellisario, per sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, per favorire il raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità. Un premio che Cristiana ha ricevuto nel 2019 come riconoscimento del suo talento e a sugello del suo impegno a favore dell’affermazione della donna in ambito artistico e professionale e nella libera espressione della sua personalità. Il suo è infatti un esempio di donna e artista che ha raggiunto traguardi di altissimo livello. Con le sue tournée nei paesi del Golfo, è stata la prima donna italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrain, nello Yemen e in Oman. Ed è anche la prima ad aver eseguito in concerto l’integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven e tra i pochi pianisti al mondo ad aver eseguito in un solo giorno i 5 Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. La prossima tournée della fondatrice del Narnia Festival la porterà negli Stati Uniti, a New York, dal 10 al 18 marzo con il programma “Donne al centro’“ un viaggio musicale e poetico di uguaglianza e libertà.