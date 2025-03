"Criminalità ormai fuori controllo". FdI in pressing sulla Giunta Sisti

Allarme sicurezza, servono provvedimenti urgenti. La sezione locale di Fratelli d’Italia è pronta a chiedere anche un intervento dell’amministrazione comunale per tentare di porre fine all’escalation di violenza e microcriminalità che riguarda anche i minorenni. Ad indurre gli esponenti spoletini del partito della premier Giorgia Meloni ad intervenire è stato l’ultimo episodio del tentato furto nella frazione di Camporoppolo, ben documentato da un vicino che con un video ha ripreso e messo in fuga i malviventi.

"Non possiamo far finta di nulla sostiene FdI- e rimanere silenti di fronte ai continui accadimenti che da tempo coinvolgono la nostra città. Spoleto non è più la città in cui non succede nulla. Mai avremmo pensato di assistere ad accoltellamenti con conseguente morte che hanno portato la nostra città alla ribalta delle cronache nazionali, mai avremmo pensato a risse, aggressioni e pestaggi ai danni di giovanissimi, a furti nella notte con devastazione della vetrina di una delle principali attività commerciali del centro, oltre ai continui furti nelle frazioni anche durante le ore diurne, così come avvenuto nei giorni scorsi nella frazione di Camporoppolo". Tra gli episodi degli ultimi due mesi anche quelli di una giovane che è stata picchiata per poi essere costretta a salire in auto ed essere abbandonata a una decina di chilometri dal centro. Alcuni giovani minorenni sono stati coinvolti in una violenta aggressione all’uscita dalla discoteca ed un altro minore ha aggredito un compagno di classe davanti alla scuola con un tirapugni. Nel luglio 2024 inoltre nel quartiere Casette un 28enne spoletino ha perso la vita dopo essere stato accoltellato da una persona ai “domiciliari“. Sempre nel mese di luglio a Spoleto si era riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ma i provvedimenti presi non sono stati sufficienti ad evitare gli ultimi episodi. "È necessario intervenire quanto prima – continua FdI - con misure efficaci nell’ottica di prevenzione e vivibilità urbana, ripristinando la condizione di sicurezza percepita dalla gente. E’ evidente che occorrono ulteriori ed immediati interventi che vanno anche oltre il sistema di videosorveglianza in quanto non solo il centro della città è coinvolto da tale accadimenti". Per porre fine a questa situazione "fuori controllo" il consigliere comunale Alessandro Cretoni é pronto a presentare un atto in consiglio comunale per chiedere al sindaco e all’amministrazione di attivare misure urgenti per ripristinare la vivibilità in sicurezza della città.

D. M.