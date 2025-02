Costacciaro, comune più “vecchio“. E sono in aumento gli over 90

È stata presentata la settima edizione del censimento degli over 65 degli otto comuni dell’Eugubino-gualdese (Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valfabbrica, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo), elaborato dal Circolo Acli “Ora et Labora“ di Fossato di Vico. Un appuntamento che consente di conoscere l’evoluzione demografica del nostro territorio e che fornisce uno spaccato sulla situazione relativa al “mondo degli anziani“.

Partendo dal dato generale: sulla popolazione totale di 61.012, gli over 65 sono 16.223, ovvero il 26,6% del complessivo. Di questi, il 39,1% è compreso tra i 65 e i 74 anni di età, il 52,2% tra i 75 e gli 89 anni e l’8,7% è invece over 90, quest’ultima in crescita rispetto all’ultimo riferimento.

Scendendo invece nel dettaglio dei territori, Costacciaro è quello con la maggiore percentuale di over 65 sul totale (33,2%, 353 su 1062 totali), mentre quello di Gubbio è il comune con meno “anziani“ in percentuale (23,6%, 7200 su 30569), peraltro con un distacco di circa cinque punti percentuali da Fossato di Vico, il secondo “più giovane“.

Nella fascia degli “anziani“, poi, il genere femminile è preponderante in tutti i comuni presi a riferimento tranne in quello di Sigillo in cui prevalgono leggermente gli uomini. L’ultimo dato preso in analisi è stato quello relativo alla popolazione over 65 ricoverata in strutture per anziani, dove Gubbio è quarta con il 2,1%, dietro a Fossato di Vico (9,3%), Sigillo (4%) e Scheggia (3%).

Dopo la presentazione del censimento, la serata è proseguita con una riflessione sul tema “Un Paese sempre più vecchio, impoverimento e disuguaglianze della popolazione anziana in Italia“, guidata da Donatella Lanari, professoressa di demografia del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia. L’incontro, coordinato dal presidente provinciale della Fap Acli Valter Rondolini, si è concluso con gli interventi del sindaco di Fossato di Vico Lorenzo Polidori, di quello di Sigillo Giampiero Fugnanesi, degli assessori dei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino Lucia Rughi e Giorgio Locchi, del presidente della Caritas diocesana eugubina Luca Uccellani e della vicepresidente provinciale delle Acli di Perugia Marta Ginettelli.