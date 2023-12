Cosp Tecno Service celebra mezzo secolo

TERNI Ci sarà anche il professor Carlo Cottarelli, economista, oggi alle 15.30 al Teatro Secci a celebrare il mezzo secolo di attività della Cosp Tecno Service. "Il primo passo di questo percorso - ricorda la cooperativa – fu compiuto da nove donne ternane, addette al settore delle pulizie e che nei primi anni ‘70 decisero di dare futuro e stabilità alla loro condizione lavorativa. Matilde Arca, Franca Petrollini, Maria Testa, Andreina Innocenzi, Clara Menciotti, Flora Dottarelli, Seconda Rossini, Floriana Polidori e Francesca Grasselli, il 30 novembre 1973, con una grande dose di coraggio si presentarono nello studio del notaio Carlo Moretti, a Terni, in via del Mercato 4, per costituire la Cooperativa Operai Servizi Pulizie. Oggi, Cosp Tecno Service è un’azienda di 1300 addetti, 56 milioni di euro di fatturato, 11 milioni e 400mila euro di patrimonio netto e 440 mezzi, che opera nell’ecologia e nel multiservizi in tutta Italia. "Il viaggio di Cosp è fatto di persone e valori - spiega il presidente della Danilo Valenti -, elementi imprescindibili per una crescita d’impresa sana. Oggi la sfida con cui siamo chiamati a misurarci si chiama sostenibilità". Al Secci intervengono anche la governatrice Donatella Tesei e Simone Gamberini presidente di Legacoop.