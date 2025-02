Così pagare il parcheggio in centro diventa più facile

GUALDO TADINO - Facilitare l’uso dei parcheggi a pagamento nel centro storico. È l’obiettivo perseguito dal Comune che ha installato parcometri con nuove tecnologie. Da ieri, infatti, sono state attivate nuove caratteristiche con istruzioni multilingua. Ogni parcometro è stato dotato di una tastiera alfanumerica, che permette di digitare la targa del veicolo prima di procedere al pagamento della sosta. L’inserimento della targa aiuterà a evitare sanzioni per la mancata esposizione del ticket e per ticket non visibili, coperti o caduti, con la possibilità, tramite applicazione web, di prolungamento della sosta da remoto; permetterà anche di usufruire ogni giorno di 30 minuti di sosta gratuita. "La nuova procedura è semplice e intuitiva: basta memorizzare la targa del veicolo, seguire le istruzioni sul parcometro, pagare con moneta, carta di credito-debito o tramite modalità contactless con sistemi Nfc, e ritirare il ticket. È molto importante che la targa inserita sia corretta e completa per poter usufruire delle agevolazioni". In questi primi giorni gli operatori della Polizia locale forniranno informazioni all’utenza e guideranno i cittadini nell’utilizzo della nuova procedura. L’assessore Giorgio Locchi (nella foto): "La scelta è stata fatta nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione della fruizione dei parcheggi, a beneficio di cittadini e turisti; Comune e polizia locale hanno deciso di sostituire i vecchi parcometri con dispositivi più moderni, molto intuitivi e facili da usare".

A.C.