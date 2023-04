Così il parcheggio è inutile Turisti, impossibile pagare

A fronte delle importanti presenze di turisti nella città annunciate per l’imminente ponte del 25 aprile e del primo maggio, c’è una dinamica che si ripropone da tempo e che crea disagi non indifferenti per una città votata al turismo: i disservizi nel parcheggio a pagamento di Piazza 40 Martiri, in particolare nella zona dietro all’edicola. Quello che dovrebbe essere il principale spazio destinato alla sosta dei veicoli, porta con sé un significativo grattacapo per chi vuole usufruirne.

I parcometri, installati dalla nuova gestione, sono al centro di pesanti critiche. A quanto risulta, infatti, non accettano banconote, carte di credito, applicazioni che permettono di saldare il conto a distanza, ma soltanto monete, sempre meno utilizzate tanto che gli utenti sono costretti a reperirle nelle attività commerciali limitrofe. Uno dei titolari conferma: "C’è sempre una fila pazzesca durante le giornate con più visitatori. Tutti si lamentano perché non riescono a fare il biglietto con carta credito. Ho visto arrivare automobilisti, entrare ed uscire arrabbiati dal parcheggio rinunciando alla sosta, così come gente che si voleva trattenere ma doveva scappare per evitare la multa, non riuscendo a prolungare il periodo di sosta".

Lamentele raccolte proprio ieri mattina da turisti inglesi ed italiani. Secondo indiscrezioni, comunque, sulla base proprio delle critiche e delle proteste, l’organizzazione dovrebbe essere corretta con il ritorno alle sbarre presenti prima dell’ingresso della nuova gestione che regolavano entrata ed uscita degli automezzi, con il pagamento del biglietto attraverso la cassa presente negli uffici di Via della Repubblica.