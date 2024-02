“Così è (se vi pare)“ in palcoscenico al Menotti e agli Illuminati

Doppio appuntamento nei teatro umbri per una delle più importanti commedie di Luigi Pirandello “Così è (se vi pare)“ in scena stasera alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto e domani, stessa ora agli Illuminati di Città di Castello: per l’occasione il regista Geppy Gleijeses si avvale del talento di Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato (nella foto). Scritta nel 1917, la commedia presenta il vano tentativo di far luce, in una città di provincia, sull’identità della moglie del nuovo segretario di Prefettura: si tratta della figlia della Signora Frola, come questa sostiene oppure quella donna è morta tra le macerie di un terremoto e la moglie del segretario è tutt’altra persona? Per l’occasione Geppy Gleijeses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist del mondo – Michelangelo Bastiani – di creare, in un contenitore vuoto, ologrammi tridimensionali, con donne e uomini alti 50 centimetri: sono i personaggi della commedia, che inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste. Biglietti al Botteghino regionale del Tsu, allo 075.57542222.