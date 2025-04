Così Borgo Bello festeggia 20 anni di attività . Spettacoli, arte e laboratori nel nome della pace

Da sempre impegnata in progetti solidali e di pace, l’associazione Borgo Bello festeggia 20 anni di attività con diverse iniziative in programma oggi e con performance e spettacoli per la pace in scena sabato e domenica tra Corso Cavour e Borgo XX Giugno.

Si comincia oggi alle 16.30 al Museo Archeologico dell’Umbria con la presentazione del quinto Quaderno “Etruschi e non solo a Borgobello” di Luana Cenciaioli, presente con la direttrice del Manu, Tiziana Caponi. A seguire Sandro Allegrini illustra l’installazione in via degli Archi dedicata all’artista Raffaele Tarpani, che si inaugura alle 18.30. E ancora, alle 17.30 passeggiata per il quartiere, alle 19 inaugurazione del Giardino della Pace, con il laboratorio teatrale interculturale “Human beings“ dell’associazione Smascherati!.

Spazio poi al Festival della Pace: sabato in piazza Giordano Bruno (in caso di pioggia al Museo Archeologico) vanno in scena “Ivan lo scemo” con Giulia Zeetti, voce e Mirco Bonucci, chitarra e alle 18.30 il reading teatrale “La Pace dei Padri” con Francesco Bolo Rossini e Maurizio Modesti, voci narranti mentre alle 21 alla Sala Cutu c’è “Autodafè di un esule. Viaggio in Istria”, di Diego Zandel,con Roberto Biselli (foto) e Mirco Bonucci.

Domenica alle 16 “Camminata della Pace, sulle orme di Aldo Capitini”, con Caterina Martino (da Palazzo dei Priori al Frontone), alle 16.30 al Tieffeu laboratorio “Costruire in pace”, per realizzare burattini con materiali di riciclo e alle 17 ai Giardini del Frontone “Scritti per la Pace” con Francesco Bolo Rossini. Quindi alle 17.30 cerimonia di intitolazione del quartiere alla Pace (presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi e Flavio Lotti, presidente Fondazione PerugiAssisi) per finire alle 18.30 in piazza Giordano Bruno con Mariella Chiarini in “Appunti di Pace”.

Spettacoli, attività e laboratori sono gratuiti.