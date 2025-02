Cosa succede in città?. Cittadini protagonisti. Scuole, lavoro, mobilità

Cosa succede in città? A partire dal 15 febbraio Alleanza Verdi e Sinistra invita cittadini e cittadine a partecipare ad una nuova piattaforma politica che vuole contribuire a pensare e costruire una città che si basi sulla giustizia sociale ed ambientale. "Inizieremo questo venerdì al Circolo Arci La Piroga, in via Ferento 9, dove apriremo tavoli di discussione sui progetti di scuole aperte, del patto per il lavoro e per una nuova mobilità locale", lo rende noto Lorenzo Falistocco, Consigliere comunale Avs.