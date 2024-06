Cosa fare se è andata persa la tessera elettorale

Il Comune di Perugia ricorda che per esercitare il diritto di voto gli elettori devono presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. Qualora non si disponga della tessera è necessario recarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido all’Ufficio Elettorale, situato in Piazza Cecilia Coppoli n. 1-2, (Zona ex Ospedale – Monteluce) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Se impossibilitati a presentarsi personalmente, la richiesta può essere fatta: da un componente della famiglia munito di un valido documento di riconoscimento e della tessera esaurita o deteriorata; da persona delegata munita di delega con allegata copia del documento di riconoscimento del delegante e della tessera esaurita o deteriorata. Ai neo maggiorenni la tessera elettorale sarà recapitata da un messo comunale all’indirizzo di residenza. Per chiarimenti in merito alla tessera elettorale possono chiamare lo 075 5773835 o scrivere alla seguente mail: [email protected].

Orario ordinario dell’Ufficio Elettorale: dal lunedì al venerdì: ore 08:30-13:00 • lunedì e mercoledì: ore 14:45-17:00 Orari straordinari di apertura per il rilascio e rinnovo delle tessere elettorali nella sede di Monteluce, in piazza Cecilia Coppoli n. 1 – 2: oggi dalle ore 9:00 alle ore 18:00 orario continuato; domani 7 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 orario continuato; sabato 8 giugno dalle ore 8:00 alle ore 23:00 orario continuato e infine domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00 con orario continuato.