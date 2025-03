Cortei dei Giochi de le Porte. Buste aperte, assegnati i temi

GUALDO TADINO - I temi dei cortei storici dei Giochi de le Porte sono stati decisi e assegnati nel corso della cerimonia dell’apertura delle buste, alla presenza della Commissione artistica, presieduta dal Priore di Porta San Facondino Luca Fiorucci e del neopresidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severini (nella foto). Che ha proceduto all’apertura delle singole buste sigillate, secondo il piazzamento dell’ultima edizione.

Per il prossimo Palio di Primavera riservato ai giovanissimi contradaioli i temi saranno i seguenti: Porta San Benedetto, “I Quattro Elementi“; Porta San Donato, “Il paese di Cuccagna“; Porta San Martino, “Navigar per mare. La Geografia di Tolomeo e le rotte marittime mediterranee“; Porta San Facondino, “La notte dei fiori e delle stelle: il rito della guazza di San Giovanni a Gualdo“.

Questi i temi del corteo storico per il Palio di San Michele Arcangelo: Porta San Facondino, “Nata dal mare, pegno d’amore: storia di una perla, tra viaggi, scambi e magnifici ornamenti“; Porta San Benedetto, “Editio Princeps ubi incipit verbum, ibi vivet imago. La prima edizione a stampa della Divina Commedia a Foligno nel 1472“; Porta San Martino, “Humilis et Gloriosus. L’asino tra storia, tradizione e cultura di una città in festa“; Porta San Donato, "Strana gente. Streghe, alchimisti e folli nella società del tardo medioevo“.

I temi saranno illustrati nel convegno promosso dall’Ente a guida di Christian Severini per sabato 5 aprile, alle 17, al teatro Talia.

A.C.