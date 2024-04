Corso Vannucci, restyling rapido. Pietre nuove nella pavimentazione

PERUGIA - Corsa contro il tempo per sistemare le strade in vista della tappa a cronometro del giro d’Italia Foligno-Perugia, fissata per venerdì 10 maggio. Ieri alcuni operai di un’impresa incaricata dal Comune hanno iniziato la sostituzione di alcuni pezzi della pavimentazione di Corso Vannucci, dove è previsto l’arrivo della settimana tappa. Lavoro complesso, proprio perché sono state fornite alcune pietre molto pesanti alla ditta senza che fossero state lavorate e preparate. Un altro segnale eloquente che la pavimentazione del corso è davvero ridotta male. Entro la giornata odierna il lavoro dovrebbe terminare e consentirà ai ciclisti, che accederanno in Corso Vannucci, da piazza Italia per poi approdare sotto lo striscione di arrivo in pizza IV Novembre, di procedere senza pericolosi scossoni negli ultimi 300 metri. E proseguono gli interventi anche sulle altre strade che attraverserà la cronometro quel giorno: la salita di Casaglia è stata sistemata da tempo, mentre nelle settimane scorse è stata rifatta anche via Enrico dal Pozzo.