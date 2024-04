Corso Mazzini pronto a rifarsi il look. Il Comune acquista 1400 “lastre“

Il Comune si prepara ad avviare i lavori di manutenzione della pavimentazione di Corso Mazzini. Grazie ai fondi ministeriali, destinati ai comuni con più di 30mila abitanti colpiti dal sisma del 2016 per la riqualificazione delle strade, (1.688.977,80 euro) l’ente pubblico ha stanziato 40mila euro da destinare, come si legge nella determinazione dirigenziale a firma dell’ingner Francesco Zepparelli pubblicata all’albo pretorio, "alla fornitura della pavimentazione ammalorata di Corso Mazzini e alla realizzazione dei giunti in piazza Duomo". Ebbene la manutenzione della pavimentazione di Corso Mazzini, una delle principali vie dello shopping della città e sede del Tribunale, si era resa necessaria già da prima del terremoto del 2016, perché molte pietre, anche a causa del transito straordinario dei veicoli, si erano frantumate in superficie. Fino al 2008 Corso Mazzini era caratterizzato da una pavimentazione in sampietrini scuri, poi la Valle Umbra Servizi ha rifatto tutti i sottoservizi (acqua, luce, gas e fogne) ed il Comune si occupò della pavimentazione sostituendo, come per Corso Garibaldi, i sampietrini con 1.700 metri quadrati di pietra arenaria proveniente da cava italiana, dello spessore di otto centimetri con finitura bucciardata e listelli perimetrali lisci, posate su un consistente massetto di cemento armato. Fu scelta la posa a doppia spina di pesce con vertici sulle caditoie per favorire l’ottimale deflusso delle acque piovane.

Ora il Comune ha acquistato, per la somma complessiva di circa 25mila euro (68 euro al metro quadrato), dalla Società Mondial Marmi Carrara ben 1400 lastre, di diverse dimensioni. L’intervento di sostituzione delle lastre usurate è in fase di programmazione. L’ufficio tecnico del Comune dovrà stabilire se eseguire i lavori con le proprie forze, ovvero affidando l’incarico all’A.se., azienda di proprietà comunale che per conto dell’ente gestisce la manutenzione ordinaria delle strade cittadine, se individuare una ditta esterna a cui affidare l’eventuale appalto. L’obiettivo sarebbe stato quello di completare l’intervento già prima dell’inizio del Festival dei due mondi ovvero a fine giugno, ma presumibilmente i tempi si potrebbero allungare. Al momento infatti non è possibile individuare una data per l’inaugurazione del cantiere, ma a questo punto tutto potrebbe slittare a fine estate.