Corso Garibaldi, locali sfitti. Pronti a rivedere i canoni

GUBBIO - Si è tenuto la scorsa settimana un incontro tra l’assessore allo Sviluppo economico, Micaela Parlagreco, e i proprietari dei locali sfitti situati lungo Corso Garibaldi. Al centro della discussione la volontà condivisa di rilanciare Corso Garibaldi, cuore storico della città, oggi particolarmente penalizzato dalla presenza dei cantieri.

Durante il confronto sono emerse una serie di proposte concrete, tra cui la disponibilità dei proprietari a rivedere i canoni di locazione, in particolare attraverso riduzioni nei primi mesi di affitto, e la possibilità di ampliare la platea dei potenziali affittuari non solo ad attività commerciali, ma anche ad associazioni e servizi in grado di generare nuova vitalità urbana.

In vista dell’imminente passaggio del Giro d’Italia, inoltre, i negozianti e i proprietari dei locali si sono impegnati a partecipare a un’iniziativa di arredo coordinato delle vetrine. L’assessore Parlagreco ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione e ha annunciato che a breve sarà convocato un nuovo tavolo di confronto con le associazioni di categoria, per illustrare a tutti l’esito dell’incontro e promuovere insieme un’azione condivisa a sostegno dell’incoming di nuove realtà.

"Ringrazio tutti i partecipanti – sottolinea Parlagreco – per la disponibilità e per l’interesse dimostrati nei confronti di un progetto di rigenerazione urbana che guarda al futuro della città con visione e responsabilità, nella ferma volontà di coinvolgere tutti gli attori".