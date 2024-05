Corso Garibaldi District Inizia la festa . Mostre, mercati, musica, cene di quartiere

Dopo il successo delle passate stagioni, torna anche quest’anno il cartellone di eventi estivi organizzati dall’associazione “AssoGaribaldi”, in collaborazione con le attività del quartiere, l’associazione “Vivi Il Borgo“e con il contributo del Comune di Perugia. Si inizia oggi con “Vinyl Freak(s)”, mostra-mercato del vinile che torna per il quinto anno consecutivo con espositori di vinili provenienti da tutto il Centro Italia. Per la prima volta si svolgerà non solo in piazza Lupattelli ma anche lungo Corso Garibaldi raddoppiando il numero di espositori e allungando l’orario della manifestazione che andrà dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 24 con musica d’ascolto in vinile di sottofondo durante la giornata ed esibizioni musicali serali. Alle 21.30 concerto di Tormenta 3000. Dalle 18.30 attivo il circuito di street food del quartiere, nell’ottica di far conoscere e incentivare anche economicamente le attività del borgo e le loro cucine da diverse parti del mondo. Il 31 torna “La Mezzanotte arcobaleno - La serata prima del Pride“, con esibizioni in Piazza Lupattelli.

Si ricomincia il 2 giugno, a ingresso gratuito, dalle 20.30 in piazza Lupattelli, in programma una tappa

del festival Tanganica – Libero Stato della risata. Spazio ai finalisti del The Square Slam Poetry, a cura di Metanoia e, alle 21.45, toccherà a Lorenzo Maragoni, attore, regista, autore e poeta performativo, campione del mondo 2022 di slam poetry, con lo spettacolo Standup Poetry. A seguire musica, con il dj set a cura del circolo Porco Rosso. E si prosegue il 27 e il 28 luglio. Agosto e settembre date da definire tra eventi e pranzi di quartiere.