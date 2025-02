Come parlare in pubblico in modo chiaro e piacevoli: arriva il corso di dizione

Terni, 3 febbraio 2025 - Presentarsi ad un colloquio di lavoro, parlare al telefono, interloquire in un dibattito: sono tantissime e quotidiane le situazioni che ci ricordano l'importanza di saper parlare - al momento opportuno - in modo comprensibile, chiaro, piacevole e senza inflessioni dialettali. Torna, per il nono anno consecutivo, "Tanto per dire" il corso di dizione organizzato dal Liceo Classico Tacito di Terni e aperto a tutti: docenti, studenti, professionisti e cittadini.

Durante il corso vengono affrontati tutti gli aspetti che riguardano la dizione e la pronuncia “neutra” della lingua italiana: dalla respirazione alla corretta emissione dei suoni, dall’articolazione all’intonazione, all’espressività; le regole dell’ortoepia e della fonetica, gli accenti e la pronuncia di vocali e consonanti.

Il Corso di Dizione è rivolto a tutta la cittadinanza (non sono necessarie conoscenze pregresse) e si terrà a partire dalla fine di febbraio, il giovedì in orario pomeridiano dalle 17 alle 19, per una durata totale di 16 ore (suddivise in 8 lezioni settimanali da 2 ore ciascuna).

Come partecipare: le iscrizioni sono aperte e i posti limitati, scadenza 22 febbraio (info: https://www.iisclassicoartisticotr.edu.it/pagine/tanto-per-dire---corso-di-dizione). Modulo di iscrizione on line: https://forms.gle/SuePbWqVevu7U3Te6)