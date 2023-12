Corso di musica dedicato ai più piccoli

SPOLETO - Un corso di musica per bambini da zero a due anni. Prorogata a lunedì 8 gennaio la scadenza per effettuare le iscrizioni per partecipare al progetto del Comune di Spoleto rivolto a bambini e bambini da 0 a 48 mesi con l’obiettivo principale di guidare ogni partecipante nel percorso di apprendimento del linguaggio espressivo musicale, creando occasioni e stimoli per insegnare ad esprimere potenzialità tipiche di questa prima fase di vita, più densa di capacità di sviluppo. Dieci gli incontri quindicinali che inizieranno a partire da giovedì 11 gennaio e si terranno nei locali del Centro per l’infanzia “Il Glicine“ in viale Martiri della Resistenza. La brochure, contenente anche il modello di domanda, le modalità di partecipazione e il calendario degli appuntamenti, è disponibile nel sito del Comune di Spoleto. Le quote di iscrizione variano in base all’ISEE da un minimo di 44 euro ad un massimo di 55 euro.