Corsi gratuiti d’italiano per stranieri

FICULLE Grazie alla collaborazione tra il Comune di Ficulle e l’Ipsia di Terni ha preso il via il primo corso di italiano per stranieri, nell’ambito del progetto Fami, che durerà tre anni. Un’iniziativa importante per favorire l’integrazione linguistica e sociale degli stranieri residenti nel territorio dell’Alto orvietano e non solo. Il primo corso, di livello A1, ha già visto una grande partecipazione, con una maggioranza di lavoratori bengalesi e la presenza di tre donne di nazionalità diverse. Le lezioni si svolgono al polo scolastico di Ficulle in orario serale e il sabato mattina, per permettere la più ampia partecipazione possibile anche a chi lavora. "Questa iniziativa - sottolinea la vicesindaco, Paola Bittarello - rappresenta un’opportunità preziosa per gli stranieri del territorio, che potranno frequentare il corso gratuitamente".