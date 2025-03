Corsa tirreno-adriatico

FOLIGNO Oggi, a poco meno di un anno dal grande successo di pubblico i dalla cronometro individuale Foligno – Perugia del Giro d’Italia, l’esercito degli appassionati delle due ruote è pronto ad accogliere i big del ciclismo internazionale. Tutti a Colfiorito (anche dalle Marche) per assistere all’arrivo della terza tappa, Follonica – Colfiorito della 60esima edizione edizione della Tirreno –Adriatico, corsa ciclistica internazionale che vede al comando due italiani: Filippo Ganna, vincitore della cronometro in maglia azzurra e Jonathan Milan che ha vinto la tappa di ieri. Un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale di Foligno per regalare ai cittadini del territorio dell’Altopiano di Colfiorito e della Valle del Menotre un’occasione di grossa visibilità, per valorizzare le bellezze e le tradizioni della montagna folignate. Una giornata che con l’arrivo della tappa odierna si annuncia storica per l’intera comunità. Colfiorito per l’occasione si è preparata nel migliore dei modi per accogliere i campioni della Corsa dei Due Mari grazie ad uno scenario di spicco. Per tornare alla corsa e nel ricordare che oltre a Ganna e Milan ecco tra i tanti altri big della gara : Pidcock, Ayuso, Hindley, Yates, Carapaz, Landa, Tiberi, Ciccone e Bilbao.

Carlo Luccioni