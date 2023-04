Corsa podistica Arriva ’’Il 5mila del Granducato’’

Corsa podistica al Giro della Rocca (foto), traffico chiuso in Piazza Campello. La 2S Atletica Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto ed in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Umbria, organizza domenica 16 aprile la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada "Il 5mila del Granducato", Il Trofeo Città di Spoleto e Il Memorial Mara Muzzi. Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 8.00 in piazza Campello. La gara si terrà al Giro della Rocca, un circuito di 1 km da ripetere più volte a seconda della distanza da percorrere per le varie categorie. Per consentire la competizione, domenica 16 aprile dalle 7 alle 15 è vietata la sosta con l’obbligo di rimozione in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (aree di sosta comprese tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte e nell’area antistante la Chiesa San Simone).

I titolari di abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interdette alla sosta, potranno sostare in tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico, indipendentemente dai settori di sosta indicati negli abbonamenti. Sempre domenica 16 aprile, dalle ore 9.00 alle 13,00, la circolazione veicolare è sospesa (fatta eccezione per i veicoli al seguito della gara podistica ed i veicoli diretti all’albergo "Il Gattapone") in via Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello (area compresa tra ingresso INPS, via Gattaponi e via del Ponte).