Corsa ai servizi digitali. In tremila al Digipass. E ora ’sportello mobile’

Da maggio 2024, i DigiPass Perugia hanno offerto oltre 5 mila servizi di facilitazione digitale a più di 3 mila cittadini, per la maggior parte stranieri e over 50. E’ il bilancio emerso ieri nel corso di una conferenza stampa a palazzo Grossi, dove è stato rilanciato il "Digipass Perugia" il servizio gratuito pensato per favorire l’accesso ai servizi ed agli strumenti digitali per cittadini, imprese ed associazioni che adesso avrà anche uno sportello mobile. Tra i servizi più richiesti e per cui è stato necessario l’ausilio del facilitatore digitale, vi sono le attivazioni di spid/cie, la prenotazione di appuntamenti, le richieste di certificati, e la presentazione delle domande ai bandi per agevolazioni. Nove punti digitali facili, sono attualmente attivi nel territorio della zona sociale 2, di cui sei nel Comune di Perugia, uno a Corciano, uno a Torgiano; a questi come detto se ne aggiunge uno mobile con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi e agli strumenti digitali ai cittadini di ogni età, ma anche ad associazioni e aziende. In particolare, gli sportelli DigiPass di Perugia sono collocati a palazzo Grossi, in piazza Morlacchi 23, in piazza del Melo 34 presso il FabLab, a San Sisto nella sede dell’Urp in piazza Valentino Martinelli 9, a Ponte San Giovanni presso l’Urp comunale piazza Chiabolotti 6/via Castellini (centro civico Euliste) e presso la Giove In.Formatica in via Catanelli, 19, a Ponte Felcino, nella sede della polizia locale in via Maniconi 99. A questi si aggiungono il DigiPass di Corciano, attivo nella sede della Cisl al centro commerciale "La Galleria", e quello di Torgiano, nella sede del Comune, in via Vittorio Emanuele II. È, infine, disponibile un ulteriore "Punto Digitale Facile" mobile per le associazioni e gli enti del terzo settore che ne facciano richiesta, ad esempio in occasione di eventi e incontri con la cittadinanza. "Il progetto è coerente con l’obiettivo dell’amministrazione comunale di mettere al centro del processo di transizione digitale il capitale umano" ha detto l’assessore comunale Andrea Stafisso.