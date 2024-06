’CorriUmbertide’, vincono i neo-sposi

UMBERTIDE – Una città letteralmente ed allegramente invasa da podisti e corridori. Oltre 350 infatti sono stati i partecipanti alla nona edizione della ’CorriUmbertide by night’, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Umbertide, corsa notturna che ha coinvolto atleti e appassionati di tutte le età. Otto i chilometri della gara competitiva, 7 chilometri previsti dalla non competitiva a cui si sono aggiunte le gare del settore giovanile.

Sugli scudi i neo sposi Osvaldo Zanella e Marina Giotto, provenienti dal Friuli Venezia Giulia, che hanno vinto rispettivamente le gare maschile e femminile. Completano il podio maschile gli atleti umbertidesi Andrea Lombardo Facciale 2° e Leonardo Grilli 3°. Per la classifica in rosa ecco al 2° posto Martina Cappelletti e 3° la portacolori locale Arianna Fabbri. "Una grandissima partecipazione e tanta allegria per un evento perfettamente riuscito grazie al lavoro della squadra che ha lavorato da mesi", ha commentato il presidente di Atletica Umbertide, Alessio Silvestrelli, che aggiunge: "grazie agli atleti, agli sponsor che hanno offerto i bellissimi premi, allo staff che ha curato l’organizzazione". Per l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, che ha sottolineato anche l’impegno dell’amministrazione comunale, si tratta di "un evento importante, che rappresenta non solo una grande occasione per promuovere lo sport e uno stile di vita sano, ma anche per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza".

Pa.Ip.