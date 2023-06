Corrado, 102 anni, naufrago di guerra e premiato dal Prefetto

GUBBIO – Tra coloro che lo scorso 2 giugno, Festa della Repubblica, sono stati premiati con la Medaglia d’onore dal Prefetto di Perugia Armando Gradone, c’era anche l’eugubino Corrado Codignoni, 102 anni, residente nella frazione di Branca. Classe 1921,marconista del genio trasmissioni, è uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del ’Conte Rosso’, il transatlantico della marina mercantile italiana sul quale si era imbarcato insieme ad altre tremila persone, affondato il 24 maggio 1941 da un sottomarino inglese. Riuscì a sopravvivere gettandosi in mare e resistendo per una notte intera aggrappato ad una zattera. Dopo un ricovero in ospedale, la partenza per il fronte prima in Albania poi in Russia, provando sulla sua pelle le sofferenze del gelo e della prigionia. "Ringrazio sentitamente il Prefetto Armando Gradone – ha dichiarato il sindaco Stirati – per questo importante riconoscimento dedicato a Corrado Codignoni, che rappresenta un’importante testimonianza di coraggio e attaccamento alla vita, preziosa eredità per le nuove generazioni".