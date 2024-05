Corpus Domini a Orvieto. Oggi cena medievale

ORVIETO - Non solo il tradizionale corteo storico e il corteo delle Dame ma anche mostre, musica, una suggestiva cena medievale in piazza e soprattutto nuovi costumi che impreziosiranno le sfilate del weekend del Corpus Domini a Orvieto, dal 31 maggio al 2 giugno. Le novità e le iniziative collaterali sono state illustrate dai rappresentanti dell’associazione Lea Pacini, che custodisce i costumi e organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune di Orvieto, alla presenza del sindaco di Orvieto. Si parte oggi con la cena medievale in piazza Monaldeschi, seconda edizione de "Il Medioevo a tavola", nel corso della quale saranno servite pietanze dell’epoca. In anteprima, sabato 25 alle 17 al museo Emilio Greco, sarà presentato un nuovo costume da dama realizzato dalla Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano su uno dei bozzetti già presentati a novembre 2021 al teatro del Carmine. A partire dai disegni realizzati dagli studenti, sono stati realizzati da Diego Anselmi, all’interno della sartoria dell’Associazione "Lea Pacini", 4 nuovi costumi per i tamburi con i colori dell’associazione. La quadriglia sfilerà la sera del Corteo delle Dame. La collaborazione con il liceo artistico "Livio Orazio Valentini" è stata possibile grazie al supporto della dirigente Cristiana Casaburo e al professor Davide De Carolis . Anche quest’anno l’associazione "Lea Pacini" organizzerà un concerto di musica sacra nella chiesa di Sant’Andrea, curato dal Maestro Riccardo Cambri. L’appuntamento è per le 21 di mercoledì. Ai piedi della cattedrale, venerdì 31, torneranno anche i 130 costumi del Corteo delle Dame che dal 2022 porta il nome della sua ideatrice, Nicoletta De Angelis. L’edizione vedrà esibirsi il gruppo sbandieratori dell’associazione "Lea Pacini" insieme a uno spettacolo di fuochi. Cla.Lat.