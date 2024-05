Corciano piange Federico Fornari. Ingegnere e consigliere, aveva 59 anni

E’ lutto a Corciano per la morte di Federico Fornari, ingegnere di 59 anni da tanti anni impegnato nella vita politica corcianese, conosciuto e apprezzato da tutti. Il funerale si terrà lunedì 6 maggio alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria della Speranza in Olmo. Dopo le esequie seguirà la tumulazione nel cimitero di Chiugiana. Fornari è stato un pilastro dell’amministrazione, era stato eletto consigliere alle elezioni comunali nel 2013, con un ottimo risultato anche alle successive amministrative tanto da essere nominato presidente del consiglio comunale in entrambi i mandati del sindaco Cristian Betti. Candidato in appoggio a Lorenzo Pierotti alle scorse elezioni del 2023, è stato eletto ancora e attualmente rivestiva la carica di vicepresidente del consiglio comunale, ma era già stato consigliere anche durante il mandato del sindaco Nadia Ginetti. "Sei stato un compagno di viaggio eccezionale nell’esperienza amministrativa e un caro amico fuori dai nostri ruoli istituzionali. Per oltre 20 anni – le parole del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti - sei stato membro del consiglio comunale di Corciano, di cui 10 da Presidente. Hai amato la nostra comunità con tutto te stesso, specialmente la tua adorata Chiugiana. Sono felice che la vita ci abbia fatto incontrare, delle nostre infinite chiacchierate, dei valori che trasmettevi quando parlavi della tua famiglia che hai amato sopra ogni cosa. È stato un onore per me averti conosciuto e frequentato in questi anni, come credo per ogni persona che ti abbia incontrato".

Commovente il ricordo dell’ex sindaco Cristian Betti: "Di battaglie ne hai vinte tantissime amico mio, con una grinta e un coraggio incredibili. Quanta strada abbiamo fatto; una strada che non si cancella, così come nulla cancellerà quanto hai saputo dare alla tua, alla nostra Corciano. In Comune, nelle Associazioni, tra gli amici di una vita, sempre sincero, sempre disponibile. Innamorato della tua meravigliosa famiglia. Adesso riposa Fedi, ma guarda qui ogni tanto".