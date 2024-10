Corciano, “Castello di vino“. Successo oltre la pioggia

CORCIANO - Neanche il maltempo è riuscito a fermare la12esima edizione di Corciano Castello di vino, kermesse promossa dall’omonima associazione in collaborazione, tra gli altri, con il Consorzio dei vini Doc Colli del Trasimeno e Umbria Top Wines, dedicata all’enologia e alle eccellenze del territorio del Trasimeno. Cittadini e wine lovers non hanno voluto mancare e si sono riversati nel borgo di Corciano per condividere una delle manifestazioni di punta del cuore verde d’Italia, che si è svolta regolarmente in quanto strutture e corner di degustazione sono stati allestiti in spazi coperti. "Dodici edizioni soni tante per un evento come il nostro, nato e cresciuto sulla base del volontariato dei corcianesi – le parole di Bruno Nucci, presidente associazione Corciano Castello di vino – non mi stancherò mai di dire che sono proprio loro il cuore pulsante di Corciano Castello di vino. Una dodicesima edizione ricca di contenuti ed eventi di alto livello tra i quali mi piace menzionare il convegno che ha visto protagonisti tutti i presidenti dei consorzi umbri e Umbria Top Wines, un evento decisamente unico nel genere. Anche quest’anno, come nei prossimi a seguire, saremo qui con lo stesso spirito".