COPPA ITALIA FEMMINILE

FOLIGNO Un trionfo dopo l’altro, in Italia, in Europa e nel mondo. L’allenatore folignate Daniele Santarelli dopo aver vinto in questa stagione la SuperCoppa e il Mondiale per Club, alla guida della Imoco Volley Conegliano, ha regalato alla squadra pluriscudetta della Pallovolo femminile, la Coppa Italia edizione 2024-2025. L’ultimo alloro, il settimo consecutivo, della sua fantastica carriera è arrivato grazie al successo (3 – 0 ) nella finale contro Milano nelle cui fila militano due ex giocatrici di Santarelli, Egonu e Sylla. In precedenza le ‘pantere’ della Imoco Volley Conegliano, nelle cui fila c’è Monica Di Gennaro, moglie del tecnico folignate, erano riuscite in semifinale a superare facilmente il Novara. Per la Imoco si tratta della settima Coppa Italia consecutiva, la sesta per Santarelli, l’ennesimo trofeo perché è opportuno ricordare che il tecnico folignate in carriera può vantare sei scudetti, altrettante Coppe Italia, sette Supercoppa, tre Mondiali per club e due Champions League. Ai tanti successi per club, Santarelli aggiunge quelli alla guida della Turchia, un Campionato europeo, e un Mondiale con la Nazionale della Serbia. Dopo la Coppa Italia la Imoco punta ora scudetto e Champions League. E Santarelli continuerà a promuovere il nome di Foligno. C.Lu.