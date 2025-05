"Copertura delle morosità. Il Comune faccia chiarezza"

GUALDO TADINO - Occorre fare piena luce "su una vicenda che solleva dubbi gravi in merito all’utilizzo di fondi pubblici per la copertura di morosità da parte di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale". Per questo le consigliere comunali Simona Vitali (nella foto), Cinzia Natalini e Chiara Casciani del gruppo “Rifare Gualdo“ hanno presentato una interrogazione. Riferiscono che, nella seduta del Consiglio comunale del 20 marzo, l’assessore al bilancio ha dichiarato che il Comune ha stanziato circa 8mila euro per saldare spese condominiali non pagate da alcuni residenti degli alloggi Ers. Invece, "secondo il Regolamento vigente, non è prevista alcuna copertura straordinaria da parte del Comune per gli inadempienti. Anzi, l’articolo 12 prevede la decadenza dall’assegnazione in caso di mancato pagamento, dopo la diffida da parte dell’Ater". Per questo le consigliere chiedono di conoscere i criteri seguiti per il finanziamento e, ove si dovesse trattare di una misura straordinaria, se la stessa sarà estesa anche a tutte le famiglie in difficoltà. E concludono: "Questa non è giustizia sociale, è l’ennesima beffa ai danni di chi si comporta con correttezza e fatica ogni giorno per pagare affitto o mutuo. L’amministrazione chiarisca: trasparenza e legalità non sono un optional". Il sindaco Presciutti, sui social, ha commentato: "Ci accusano di aver pagato i debiti dei morosi, cosa che non abbiamo mai fatto, non si può fare. Lo spiegheremo presto e bene insieme ad Ater".

A.C.