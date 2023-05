Convegno internazionale su Properzio, studiosi a confronto sul “viaggio“

Torna in tutta la sua ricchezza, dopo le limitazioni imposta dalle pandemia, il XXIV Convegno internazionale su Properzio che l’Accademia Properziana del Subasio presieduta da Giorgio Bonamente organizza da domani a domenica alla Sala degli Emblemi di Palazzo del Comune. Il tema di questa edizione è “Il viaggio poetico in Properzio tra illusione e realtà“ e alla presenza dei più grandi esperti, studiosi e docenti del settore il convegno vuole mettere a fuoco il “viaggio” poetico nelle sue molteplici accezioni, da quella fisica, del movimento nello spazio (reale e immaginario), a quella etica e culturale del mutare degli affetti e dei temi di ispirazione nel corso del tempo. Una prospettiva dinamica, che quasi rincorre il Poeta nei suoi itinerari per Roma, tanto quanto lo insegue nel suo percorso sentimentale, e che non manca di intravedere le ombre scure di una possibile fine del viaggio. L’ Accademia Properziana del Subasio di Assisi è un’istituzione culturale attiva dal 1516, che ha tra i suoi principali compiti la promozione di ricerche e di convegni sul poeta Properzio, nativo di Assisi.