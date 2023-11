Controlli sul trasporto degli animali. Raffica di violazioni e multe salate

Ventisette trasporti di animali controllati, ventisei le violazioni accertate di cui otto alla specifica normativa, elevate violazioni per 7.793 euro. E ancora: tre i veicoli a cui è stato ritirata la carta di circolazione, due quelli sottoposti a fermo amministrativo e uno sottoposto a sequestro amministrativo. È questo il bilancio dell’attività della polizia stradale di Terni che ha eseguito una serie di verifiche in materia di trasporto di “animali vivi”. Gli agenti hanno lavorato in collaborazione con gli operatori dell’Asl2 - Sevizio Veterinario Iapz (Igiene degli allevamenti e produzione zootecnica).

I controlli sono stati eseguiti sulla strada statale “3 Flaminia“: l’obiettivo era verificare gli aspetti igienico-sanitari, la regolarità sulla documentazione sanitaria, l’idoneità degli animali e relative condizioni di trasporto, i requisiti dei mezzi, il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.

"Agli animali trasportati – sottolineano dalla Questura –, quand’anche stessero effettuando il loro ultimo viaggio, devono essere garantite le condizioni di benessere ed il rispetto, questa è la garanzia ed il focus del legislatore nelle norme di riferimento. Un’attività laboriosa e costante quella della sezione polizia stradale di Terni, che ha come obiettivo, la salute pubblica congiuntamente al benessere degli animali, attività che proseguirà assiduamente", concludono dagli uffici di via Antiochia.