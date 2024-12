Controlli straordinari del territorio. Identificate 138 persone

FOLIGNO Avvicinamento alle festività in sicurezza per la città, oggetto delle attenzioni dei controlli interforze disposti dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svolto a Foligno. Dopo le decisioni prese in quella sede si sono ulteriormente intensificati i controlli straordinari interforze nella provincia di Perugia e anche a Foligno, arrivando all’identificazione di 138 persone su 100 veicoli fermati. Controlli al fine di prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, reati contro il patrimonio, immigrazione clandestina, spaccio di stupefacenti e aggressioni. I servizi hanno riguardato le aree urbane del comune di Foligno, dove il personale della polizia di Stato, unitamente ai militari dell’Arma e della Guardia di Finanza, ha effettuato una serie di controlli nelle zone periferiche di Cave, Maceratola, Fiamenga e Paciana, al fine di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite. Nel corso del monitoraggio sono stati allestito nove posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti di polizia. L’intensificazione dei controlli interforze proseguirà anche nei prossimi giorni e durante tutte le festività natalizie e di fine anno.