Controlli anti-prostituzione, maxi-sanzione a quattro perugini

Arrivano le prime "multe" ai clienti delle prostitute in strada. Nelle ultime due settimane, infatti, gli agenti del Nucleo decoro urbano della polizia locale, coordinati dal capitano Rosella Giusepponi, hanno effettuato una serie di controlli su persone, documenti e veicoli per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza firmata dal sindaco il 4 maggio scorso sul contrasto del fenomeno della prostituzione su strada. E a Fontivegge sono state contestate 4 violazioni da 450 euro di cui tre in via Canali e una in via Campo di Marte. I trasgressori, tutti di nazionalità italiana, risultano residenti in Perugia e comuni limitrofi. Le prostitute invece sono di nazionalità rumena. Dal controllo dei documenti di uno dei veicoli fermati è risultato inoltre cche un conducente circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Per questo gli è stata contestata la violazione del codice della strada di ben 5.100 euro con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.