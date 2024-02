Controlli al parco di Santa Margherita: sequestrata cocaina

La polizia locale aveva ricevuto numerose segnalazioni sulla presenza di soggetti sospetti nell’area del parco Santa Margherita, dove, tra l’altro si trovano scuole e aule universitarie. Per questo sono stati disposti dei controlli mirati proprio a contrastare eventuali fenomeni di spaccio.

Ripetuti servizi in abiti civili hanno consentito di constatare la ricorrente presenza di alcuni soggetti sui quali sono stati effettuati dei controlli. I tre, italiani residenti in comuni limitrofi al capoluogo, tutti gravati da precedenti specifici per droga e furto, sono stati identificati e perquisiti. Uno di loro è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale che è risultata essere cocaina. La sostanza è stata sequestrata e, di conseguenza, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.