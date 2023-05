Proiettili cuciti nel taschino, giovane turista fermata all’aeroporto di Perugia

Perugia, 20 maggio 2023 - Come mai si trovavano lì, cuciti all’interno della tasca della giacca, e come mai ci fossero lo dovrà chiarire con la polizia. Forse non riuscirà a farlo, visto che gli agenti ha spiegato di non sapere che ci fossero due proiettili di pistola "nascosti" nell’indumento. Ma al momento è stata denunciata per possesso abusivo di munizionamento. Si tratta di una ragazza di 28 anni, di nazionalità spagnola, fermata ai controlli prima dell’imbarco sul volo per Londra, in partenza, mercoledì pomeriggio, dall’aeroporto internazionale San Francesco di Perugia. Secondo quanto riferito dalla questura, la giovane è stata fermata, poi denunciata, dagli agenti in servizio presso lo scalo aeroportuale.

La ragazza, in partenza per la capitale del Regno Unito, era stata sottoposta ai normali controlli sulle persone e sui bagagli che da routine vengono effettuati al momento dell’imbarco. All’atto di passare sotto i metal detector, l’addetto al controllo ha constatato, all’interno del giubbotto, la presenza di due piccoli oggetti metallici. Dopo aver richiesto l’intervento degli agenti, la 28enne è stata sottoposta a controllo che ha permesso di rinvenire, cuciti all’interno della tasca del giubbotto, due proiettili camiciati 9x23. La donna, sorpresa, sentita in merito al possesso del munizionamento ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza del munizionamento all’interno della tasca, ribadendo la sua estraneità. Sulla provenienza delle munizioni sono in corso ulteriori accertamenti, mentre, come detto, la passeggera è stata denunciata a piede libero.