Conto alla rovescia . Lavori terminati . Riapre il locale Umbrò

Inizia il conto alla rovescia per la riapertura di Umbrò. Il locale multitasking dell’impresa sociale di Arci, 1.500 metri quadrati sulle scalette di sant’Ercolano, e rimasti chiusi subito dopo il covid, sono stati infatti oggetto di un’importante ristrutturazione che è terminata in questi giorni. "Questo locale – anticipa il presidente di Arci Franco Calzini - pur con importanti novità, non sarà stravolto nella sua filosofia. L’obiettivo rimane quello di raccontare l’eccellenza umbra della tavola".