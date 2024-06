Consiglio, prima seduta il 15 luglio. Assemblea a ‘trazione’ maschile . La metà degli eletti è una new entry

Adesso c’è anche la conferma ufficiale della composizione del nuovo Consiglio comunale di Perugia, avvenuta dopo la proclamazione della prima cittadina. Intanto però emerge che con la vittoria del centrosinistra c’è stato un radicale cambiamento degli eletti in Aula. Ben 18 su 33 infatti, sono i volti nuovi (compresa la sindaca Vittoria Ferdinandi) pari quindi a oltre il 54 per cento dei consiglieri. Nove le donne (sei quelle di maggioranza) e ben 23 gli uomini, pari al 72 per cento del totale. Ferdinandi per legge dovrà ora convocare il Consiglio entro venerdì 5 luglio e da quel momento l’assise cittadina avrà massimo dieci giorni per riunirsi, quindi il limite massimo per la prima seduta sarà il 15 luglio (che cade di lunedì). Per quella data la sindaca certamente avrà la Giunta già pronta che presenterà alla città.

Ecco allora la composizione del Consiglio comunale, con gli eventuali ingressi, dato che chi viene nominato assessore, dovrà dimettersi per legge. Il Partito democratico avrà ben nove consiglieri: Costanza Spera (1.015 voti e che presedierà la prima seduta); Lorenzo Ermenegildi Zurlo (712); Francesco Zuccherini (676); Elena Ranfa (639); e Francesca Pasquino (605) Nicola Paciotti (584); Silvia Pannacci (552); Marko Hromis (492); Niccolò Ragni (429). Di questi ben cinque sono nuovi, con quattro riconferme: Zuccherini, Ranfa, Paciotti e Hromis. Se tre entreranno in Giunta i possibili ripescati saranno Federico Balducci (398 preferenze), Federico Phellas (373), Francesco Perrotta (341).

Quattro saranno i consiglieri della lista Anima Perugia: Riccardo Vescovi (656 preferenze), David Grohmann (608), Laura Tanci (464); Simone Cenci (398). Anche qui un paio potrebbero far parte dell’Esecutivo e quindi Federico De Salvo (377 voti) e Leonardo Alfonsi (359) potrebbero entrare a Palazzo dei Priori come i primi due non eletti.

La terza forza di maggioranza è il movimento Cinquestelle che ha eletto due consiglieri: Francesca Tizi, capogruppo uscente con 339 preferenze e la new entry Antonio Donato (203). Il primo dei non eletti a entrare in Consiglio potrebbe essere o Giuseppe Nuzzo o Stefano Pennino, che hanno entrambi messo insieme 87 voti. Stesso numero di consiglieri per ‘Pensa Perugia’, la lista capitanata da Azione che avrà in Aula Lorenzo Mazzanti (459 voti) e il socialista Cesare Carini (242). Il primo dei non eletti in questo caso è Federico De Pretis (222).

Tre le liste con un solo consigliere: Alleanza Verdi e Sinistra (Lorenzo Falistocco che ha messo insieme 354 preferenze), Orchestra per la Vittoria (con il consigliere uscente Fabrizio Croce, 424 voti) e Perugia Sanità Pubblica, che ha eletto Fabrizio Ferranti (222 preferenze).

M.N.