Consiglio, presidente donna. La maggioranza elegge Ranfa. Scoccia: "Buon lavoro sindaca"

È filato via tutto abbastanza liscio: Elena Ranfa è stata eletta presidente del Consiglio comunale con i soli voti della maggioranza e i suoi vice saranno Simone Cenci di Anima Perugia (centrosinistra) ed Edoardo Gentili (Forza Italia) votato dall’opposizione. E si comincia da qui: tre erano gli assenti – tutti giustificati – nelle file del centrodestra, ovvero Leonardo Varasano (che ha già lanciato la sua ‘crociata’ contro il neo assessore alla Cultura e vicesindaco, Marco Pierini), Clara Pastorelli (FdI) e l’ex numero due di Palazzo dei Priori, Gianluca Tuteri (FI). A questo proposito ci sarebbero dei maldipancia importanti dentro il gruppo azzurro, proprio perché Tuteri vorrebbe fare il capogruppo, ma senza il consenso degli altri. A sbloccare tutto potrebbe essere stata proprio l’elezione di Gentili.

E ieri per la prima volta ha anche parlato Margherita Scoccia, la candidata a sindaco del centrodestra, che non ha negato la propria emozione. "Mi fa un certo effetto parlare da qui" ha detto dopo cinque anni di assessorato. Ha ringraziato i consiglieri e augurato buon lavoro ad assessori e "sindaca". Sì, ha detto proprio ‘sindaca’, chiamandola "Vittoria". Non parole a caso, dunque, a differenza di quanto scrive la coalizione in un comunicato chiamandola ‘sindaco’. Ranfa è dunque la prima donna presidente del Consiglio comunale di Perugia: per lei al quarto scrutinio sono arrivati i 21 voti della sola maggioranza. Prima (quando servivano ancora i due terzi) la minoranza ha votato scheda bianca (tranne uno, in cui è stato indicato Marko Hromis del Pd) e poi al quarto scrutinio in nove hanno votato proprio Scoccia (che ha un gruppo a sé, ndr). Quanto ai gruppi, Nilo Arcudi guiderà Perugia civica, Riccardo Mencaglia FdI, Leonardo Varasano quello di Progetto Perugia. Ranfa ha espresso sentimenti di emozione, gioia e forte senso di responsabilità nell’assumere l’incarico. "E’ un onore – ha detto – presiedere questo consiglio ed ancor di più in questa consiliatura che vede per la prima volta nella storia una sindaca alla guida della città. Sono certa che riusciremo a portare avanti un lavoro continuo, fruttuoso ed un dialogo sempre aperto e trasparente per il bene di tutte e di tutti". Ranfa ha manifestato gratitudine nei confronti dei colleghi di maggioranza per il sostegno ricevuto. Un saluto sincero è stato rivolto anche ai consiglieri di opposizione con molti dei quali in passato c’è stato dialogo aperto e la disponibilità a perseguire obiettivi comuni per il bene della città. "Sono certa che questo dialogo potrà continuare: mi impegnerò ad esprimere quei principi di imparzialità e garanzia che il ruolo del presidente deve avere".

Michele Nucci