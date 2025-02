Consegnato il ’Bandiera’. Premiati Gianmarco Chiocci e la Guardia di Finanza

Una gremita Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio ha fatto da cornice alla 36ª edizione del Premio Bandiera, il riconoscimento organizzato annualmente dal Gruppo Sbandieratori di Gubbio e dal Comune di Gubbio. Ad essere insigniti del premio sono personalità che incarnano appieno i valori che gli Sbandieratori portano in tutto il mondo. Per il 2025 i premiati sono stati Gianmarco Chiocci, eugubino doc direttore del TG1, "che ha saputo raccontare il nostro tempo mantenendo il legame con la nostra Gubbio: un valore per la nostra comunità che merita di essere celebrato" e alla Guardia di Finanza, "perché con professionalità e spirito di sacrificio che animano le donne e gli uomini in divisa sono sempre al servizio del Paese, difendendo l’integrità e la stabilità del Paese e del nostro sistema economico", per il suo 250° anniversario di nascita.

A presentare l’evento di ieri sera c’era Giacomo Marinelli Andreoli, che ha illustrato anche la cartella che riassume tutti i numeri degli sbandieratori dal 1969 a oggi, realizzata per quest’anno da Aldo Drudi, che ha saputo fondere in un unico carosello i colori sprigionati da Gubbio e dagli Sbandieratori. Quindi le premiazioni degli sbandieratori che hanno toccato le 200, 500, 700, 900 e 1000 manifestazioni, prima dell’ingresso dei relatori della serata: il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci (alla sua prima uscita per il Premio Bandiera), il presidente del Gruppo Sbandieratori Matteo Menichetti, il generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi e il tenente colonnello Giuseppe Sturno, direttore del museo storico della Guardia di Finanza. "È un piacere vedere questa sala piena per un evento che rappresenta un tributo alla nostra identità, storia e tradizione, che viene custodita e portata nel mondo con dedizione: gli sbandieratori sono veri e propri ambasciatori della nostra cultura", ha dichiarato il sindaco Fiorucci, mentre il presidente Matteo Menichetti ha dedicato un pensiero speciale a Giuseppe "Fefè" Sebastiani, figura di riferimento per il Gruppo Sbandieratori che non è potuto essere in sala. Per l’occasione, in Piazza Grande è stato aperto ieri e sarà aperto oggi lo stand della Guardia di Finanza, con un’esposizione di divise, autovetture d’epoca e mezzi operativi. Oggi si esibiranno gli sbandieratori alle ore 11:30 in Piazza Grande.

Federico Minelli