Consegnate le firme contro il T-Red: "Massimo impegno per la sicurezza. Ascolteremo le istanze dei cittadini"

Il sindaco Erigo Pecci ha incontrato il comitato T-Red costituitosi a San Lorenzo che ha consegnato la raccolta firme promossa negli scorsi mesi. "Abbiamo potuto constatare con chiarezza le motivazioni della raccolta e le richieste poste all’amministrazione comunale che analizzeremo, alla luce delle azioni già messe in campo", viene evidenziato dal Comune.

Fra le questioni sollevate quella di dare la massima priorità alla progettazione e realizzazione della rotatoria per la quale – evidenzia l’amministrazione – è stato dato l’incarico di progettazione il 18 dicembre 2024 ed è attualmente in esecuzione e sviluppo. Circa la valutazione e verifica tecnica dell’impianto, esso è stato modifico passando dal sistema da "smart" ad "automatico" e relativa fase di verifica del nuovo sistema che è attualmente in essere.

Inoltre il sistema di rilevamento delle infrazioni è stato temporaneamente disattivato alla luce della sperimentazione della nuova modalità, con l’impianto T-Red che attualmente svolge solo una funzione di reportistica del traffico nella zona. Per quanto riguarda i lavori di rifacimento di Via Atene sono in corso e al termine dei lavori riguardanti la rotatoria – conclude l’amministrazione bastiola - le economie generate dall’appalto verranno utilizzate per gli interventi di sistemazione dell’area circostante.

"Dal nostro punto di vista – conclude il Comune – abbiamo ampiamente dato seguito ai quesiti sollevati e continueremo, nelle nostre possibilità, a fare il possibile per tutelare la sicurezza stradale e ascoltare le istanze dei cittadini".