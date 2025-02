Consegnata ai ragazzi la copia della Costituzione

"Il lavoro sui valori della Costituzione e della cittadinanza è fondamentale per i giovani di tutte le età: per questo ho accolto con entusiasmo l’invito dell’Istituto comprensivo Assisi 2 a partecipare alla conclusione del progetto ‘Insieme per la giustizia e la pace’, che ha fatto lavorare i ragazzi su Cittadinanza e Costituzione, e ho consegnato ai giovani studenti una copia della Costituzione". Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, a margine della cerimonia di consegna della Costituzione ai ragazzi delle classi quarte dell’Istituto assisano.

"Una mattinata emozionante – spiega la presidente – per la quale vanno i miei complimenti alla dirigente scolastica Chiara Grassi, alla referente del progetto Rosita Tomassetti e a tutte le insegnanti per aver lavorato su un progetto fondamentale per creare i nuovi cittadini di domani, consapevoli dell’importanza di regole condivise utili al vivere civile e che disegna una società in cui si rispettano le regole perché si rispettano le persone".