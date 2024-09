Confindustria Foligno. Paolo Bazzica è il presidente

FOLIGNO Dopo quattro anni, Paolo Bazzica torna alla presidenza di Confindustria Foligno, subentrando a Corrado Bocci. Bazzica, dell’omonimo Gruppo dell’Azienda di Trevi, è stato eletto numero uno degli industriali folignati nel corso dell’assemblea. Per il neopresidente, l’associazione folignate degli industriali potrà contare su "realtà imprenditoriali di eccellenza, con elevate capacità e forte spirito di innovazione". "Ripartiremo – ha detto Bazzica- da quanto è stato portato avanti in questi anni e definiremo insieme al consiglio direttivo i prossimi obiettivi che saranno sempre orientati al rafforzamento del tessuto produttivo e alla creazione dei livelli occupazionali. Il nostro impegno continuerà a concentrarsi sull’ascolto e sullo scambio di esperienze e comuni visioni, così da costruire un programma partecipato e condiviso. Sono infatti convinto che quella della collaborazione sia la strada giusta, che percorreremo coerentemente con gli indirizzi tracciati dalla presidenza di Confindustria Umbria, oltre che in stretta sinergia con le altre Sezioni territoriali e di categoria". "L’importanza della sinergia – ha detto il presidente uscente Corrado Bocci - ci ha permesso di affrontare sfide inedite e complesse, dando anche concretezza a idee ambiziose. Centrale è stato il tema della digitalizzazione, con l’affiancamento di alcune aziende del territorio nel processo di evoluzione digitale e il supporto alla pubblica amministrazione locale"