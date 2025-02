Confcommercio. Ecco la nuova sede

ORVIETO Inaugurata la nuova sede di Confcommercio nella sede dell’ufficio postale di largo Ravelli. La referente della struttura immobiliare di Poste Italiane, Roberta Sacchetti, ha illustrato il nuovo spazio, scelto dall’azienda come primo in Umbria e uno dei primi 250 in tutta Italia nell’ambito del progetto “Polis“ per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

L’area di Largo Ravelli dispone di due uffici privati da quattro persone, un ufficio privato da otto persone ed uno spazio aperto con quattro postazioni, oltre ad un’accogliente area break. L’offerta commerciale degli “Spazi per l’Italia“ include tutti i servizi, fra cui arredi, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: "Poter contare su strutture come questa a Orvieto rappresenta una grande opportunità sia per i cittadini che per attrarre smartworkers e nomadi digitali. Luoghi digitali attrezzati come quella di Largo Ravelli, infatti, oggi possono essere una valida soluzione per liberi professionisti, start up e aziende che necessitano di spazi di lavoro flessibili ma anche un possibile incentivo alla nascita di nuove attività imprenditoriali e professionali visto le condizioni vantaggiose che possono offrire".