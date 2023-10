Confcommercio chiede lumi alla Municipale

SPOLETO Sull’ampliamento della Ztl i commercianti chiedono un incontro all’amministrazione comunale. La notizia dello spostamento dei varchi magnetici di accesso ha sollevato le proteste di alcuni operatori commerciali del centro storico ed il presidente di Confcommercio chiede un incontro alla comandante della polizia municipale per conoscere il progetto e per capire quali ripercussioni potrebbero esserci per il settore. Il progetto, avviato già dalla precedente amministrazione, prevede di spostare i varchi elettronici ai confini della Ztl per eliminare quella che è a tutti gli effetti un’anomalia. Attualmente c’è una sorta di zona franca in cui anche i residenti possono accedere senza transitare per i varchi, ma rischiano la multa se sprovvisti di autorizzazione. Secondo i commercianti, l’ampliamento della Ztl comporterebbe ulteriori problemi per un centro che durante la settimana, in inverno, è deserto.