Confagricoltura apre il tavolo con le ’rivali’

Faccia a faccia con le categorie produttive. Un passaggio significativo e inevitabile per chi si presenta per candidarsi alla guida dell’Umbria. La presidente uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e Stefania Proietti, principale sfidante in quanto leader del centrosinistra, sono in prima linea nel confronto con chi porta avanti l’economia dell’Umbria. Oggi, in vista delle elezioni regionali, alle 17 a Perugia (Hotel Giò Wine, via R. D’Andreotto 19), è in programma una assemblea generale di Confagricoltura Umbria caratterizzata dall’incontro pubblico dal titolo "L’agricoltura è impresa".

Al centro dell’iniziativa ci sono appunto gli interventi delle candidate alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei e Stefania Proietti, alle quali sarà consegnato un documento con le proposte del mondo agricolo alla politica. Il confronto sarà anticipato dai saluti e dall’introduzione al dibattito di Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria. A seguire, prima delle due candidate, l’intervento tecnico di Francesca Todisco del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia. I lavori dell’assemblea saranno conclusi da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.

Nei giorni scorso, Tesei e Proietti si erano già confrontate

al Lyrick di Assisi davanti agli imprenditori di Cna, nella sede di Confindustria e con i giovani imprenditori umbri di ’Generazione T’.