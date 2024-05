Concorso Zangarelli. Gli studenti-musicisti “invadono“ la città

Più di 40 scuole da tutta Italia e centinaia di studenti per un’invasione di note e talenti. Ultimi ritocchi per il concorso musicale nazionale “Enrico Zangarelli“ di Città di Castello, che quest’anno celebra la sua XXV edizione, da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio, con alcune novità. La scuola media Alighieri-Pascoli e il team organizzativo della manifestazione (alla memoria dell’indimenticato preside Enrico Zangarelli) hanno lavorato mesi per celebrare al meglio la storica manifestazione, tra le più longeve dell’Umbria, che ogni anno accoglie migliaia di studenti delle scuole secondarie di primo grado e dei licei musicali. Anche per i 25 anni sono tante le scuole pronte a invadere Città di Castello - ben 40 - che già da marzo hanno prenotato e letteralmente riempito le strutture ricettive della zona. Nei tre giorni di concorso - alla scuola comunale di musica Puccini, al teatro degli Illuminati, alla chiesa di Sant’Agostino (Salesiane) e nelle aule della scuola Pascoli - ci sarà spazio per le performance di allievi solisti, gruppi cameristici e cori delle scuole primarie, secondarie e licei oltre alle orchestre studentesche. La XXV edizione prevede anche altri importanti appuntamenti, tutti al Teatro degli Illuminati: il primo è quello di martedì 7, con una mattinata dedicata alla storia del Concorso, con vecchi e nuovi protagonisti che hanno fatto grande la manifestazione. La serata inaugurale vedrà un ospite di eccezione, il fisarmonicista Raffaele Damen, già finalista a Italia’s Got Talent nel 2017; sabato 11 inedita rassegna di danza, musica popolare e etnica.