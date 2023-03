Concorso di ’packaging design’ in ricordo di Antonio Gasperini

CITTÀ DI CASTELLO – Ricordare la figura imprenditoriale di Antonio Gasperini, Grande ufficiale della Repubblica e fondatore della storica azienda di Città di Castello "Scatolificio Gasperini". Con questo obiettivo la Sezione Grafica-Cartotecnica di Confindustria Umbria e il Comitato provinciale di istruzione grafica di Perugia hanno indetto un concorso di packaging design in sua memoria che coinvolge gli studenti del quinto anno dell’indirizzo "Grafica e comunicazione" del Polo tecnico Franchetti-Salviani di Città di Castello. I ragazzi potranno scegliere di realizzare un progetto utilizzando cartoncino sostenibile, in una di queste tre categorie: Ricorrenze (come un calendario dell’avvento), Confezioni regalo (come quelle per prodotti alimentari) e Confezioni ed espositori (come quelle per la cosmetica). "Questo concorso – ha sottolineato Alessandra Gasperini – oltre a ricordare il percorso professionale di mio padre, ricco di soddisfazioni ma a tratti anche faticoso, rappresenta l’occasione di sperimentare in modo pratico il lavoro, permettendo ai ragazzi di cimentarsi nella realizzazione di tutte le fasi di un prodotto cartotecnico". Il primo classificato di ognuna delle tre categorie riceverà un premio da 300 euro.