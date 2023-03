Concorso del Teatro Lirico, il podio dei vincitori Dieci giovani cantanti si ’’laureano’’ a Spoleto

SPOLETO – Sabato scorso, dopo una lunga e impegnativa finale, la Giuria del Concorso Lirico di Spoleto ha decretato i Vincitori del 77° Concorso Comunità Europea per Giovani Cantanti Lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Dei 19 cantanti ammessi alla finale, ben 10 hanno trionfato, a dimostrazione dell’alta qualità delle loro voci. Al primo posto Chiara Guerra, soprano di Rimini, 26 anni, con un punteggio di 9.30; secondo Francesco Domenico Doto, tenore di Salerno, 27 anni, con un punteggio di 9.20; terza Aloisia De Nardis, soprano dell’Aquila, 23 anni, con un punteggio di 9.10; quarto Paolo Mascari, tenore di Roma, 25 anni, con un punteggio di 8.85; quinti ex aequo Dario Sogos, baritono di Sassari, 20 anni, con un punteggio di 8.75 e Artur Vera, baritono di Berat (Albania), 24 anni, con un punteggio di 8.75; settimi ex aequo - Suada Gjergji, soprano di Tirana (Albania), 28 anni, con un punteggio di 8.60; e J jesus Hernandez Tijera, tenore di Madrid (Spagna), 28 anni, con un punteggio di 8.60; nona Rosa Vingiani, soprano di Napoli, 27 anni, con un punteggio di 8.40 e nona ex aequo Mariapaola Di Carlo, soprano di Teramo, 23 anni, con un punteggio di 8.40; Inoltre, sono risultati idonei altri 5 candidati: Edera Murciano soprano di Latina, 30 anni; Juana Shtrepi soprano Tirana (Albania), 26 anni; Luca Giovanni Failla baritono di Catania, 31 anni; Virginia Cattinelli soprano di Trieste, 30 anni; Marco Gazzini basso-baritono di Bergamo, 31 anni. La Giuria era presieduta dal celebre soprano Katia Ricciarelli, grande amica dello Sperimentale e della città di Spoleto. Gli altri membri erano il tenore Giuseppe Gipali e i musicologi e giornalisti Giancarlo Landini, Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, questi ultimi rispettivamente Direttore e Condirettore Artistico dello Sperimentale. Ai Cantanti vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2023-2024, una borsa di studio complessiva di euro 10.000, oltre al premio speciale rivolto ai primi tre classificati, i quali vincono rispettivamente 5.000, 3.000 e 2.000 euro. Inoltre, tutti i dieci vincitori frequenteranno, sempre per il biennio 2023-2024, le due sessioni (della durata di cinque mesi ciascuna) del Corso di Avviamento al Debutto, che si terrà a Spoleto indicativamente da fine aprile a fine settembre, per poi debuttare nella Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria 2023 e 2024. Verranno preparati minuziosamente in tutte le discipline correlate alla loro attività teatrale futura.