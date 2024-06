Conclusi i lavori, riaperta la passerella sul fosso di Zappacenere

GUBBIO – La città eugubina offre ai propri cittadini ma anche ai turisti una moltitudine di verde pubblico da poter sfruttare per varie attività. Spesso, però, la manutenzione viene meno e questa mancanza finisce per rendere inutilizzabili certe infrastrutture. È quello che era successo alla passerella pedonale che insiste sul fosso di Zappacenere, che versava in condizioni critiche. Da pochi giorni, però, sono terminati i lavori di risistemazione e consolidazione. Nel dettaglio, è stato eseguito il ripristino del trattamento protettivo superficiale e la ricostruzione delle testate ammalorate, e una delle travi è stata sostituita con un nuovo elemento di dimensioni analoghe. Tutti gli elementi secondari, costituiti dal tavolato di calpestio e dal parapetto in legno, sono stati sostituiti con nuovi elementi, previa adozione di alcuni accorgimenti volti a incrementare la durabilità del legno, un massello di Larice. La passerella ora è tornata fruibile per tutti, fornendo così un importante collegamento per residenti e sportivi che la attraversano quotidianamente.