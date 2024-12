Conciati per le feste Capossela a Perugia

Ultimo “regalo” natalizio per il 2024 targato Moon in June. Dopo il successo della stagione di eventi estivi e autunnali, la rassegna punta forte su Vinicio Capossela, (nelle foto) protagonista questa sera alle 21 a La City della Città della Domenica con una tappa del suo nuovo tour “Conciati per le feste”, a seguito dell’album “Sciusten Feste N.1965”.

Un concerto per ballare – e non a caso è stato scelto un locale da ballo per eccellenza –, un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste. Per Capossela è un grande ritorno a Perugia dopo l’inaugurazione a luglio di Umbria Jazz con il concerto dedicato a Sergio Piazzoli. Adesso eccolo di nuovo sul palco, ospite della rassegna diretta da Patrizia Marcagnani. "Sarà una serata speciale, perfetta per celebrare le festività ballando, cantando e immergendosi nell’atmosfera calda e festosa che solo Vinicio sa creare – dice l’organizzatrice –. Tra musica, poesia e tradizione, questo concerto sarà un’occasione per condividere la gioia del Natale con amici e familiari".

E prima del concerto, alle 16.45 Capossela sarà al PostModernissimo per presentare al pubblico “Natale Fuori Orario“, il film documentario di Gianfranco Firriolo di cui il cantautore è protagonista e autore, un originale ibrido tra road movie e film-concerto, sul potere aggregante della musica.

Poi dalle 21 i riflettori punteranno sul nuovo album di Capossela, non esattamente un disco natalizio: registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore, “Sciusten Feste N.1965” racchiude infatti quindici canzoni tra riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi e tre brani inediti. "Sono canzoni – racconta Capossela – che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi e agli sgambetti della stagione in cui si sospende il tempo dell’utile. Ci sono riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard natalizi, brani inediti, luna park, danze di ossa, raffiche di spumante e swing italo-americano, inni, feste e guastafeste, senza dimenticarci di Erode, perché non bisogna dimenticarsi del male nemmeno quando è occultato dai rassicuranti giorni del presepe. E tutto finisce in coriandoli..." . Prevendite per il concerto su Ticketone, anche con speciali pacchetti per biglietto e disco.

Sofia Coletti